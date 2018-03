Eyemaxx Real Estate AG macht in puncto Anleiheemission jetzt Nägel mit Köpfen und wird konkret: Geplant ist die Ausgabe einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe über bis zu 30 Mio. EUR. Privatanleger kommen in der Zeichnungsperiode vom 19. bis 24. April zum Zug. Wie zuletzt berichtet, will der Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter schon in Kürze neue Investorengelder abgreifen: Ausgegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...