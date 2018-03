München (ots) -



- Förderung ermöglicht betreuter Wohngruppe Sommerferienfahrt an die Ostsee - CHECK24 baut Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus



CHECK24 unterstützt den "FAIRbund e. V." Leipzig mit einer Geldspende. Darüber freuen sich die Kinder und Jugendlichen in der familienorientierten Wohngemeinschaft Erich-Zeigner-Allee. Ihnen ermöglicht die Förderung eine Sommerferienfahrt an die Ostsee. CHECK24 sponsort soziale Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche an all seinen Standorten, so auch in Leipzig.



In der Wohngruppe leben insgesamt acht Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren, die für eine gewisse Zeit nicht in ihrer eigenen familiären, häuslichen Umgebung wohnen können.



Feste Strukturen, Aufgabenteilung im Haushalt sowie schulische und berufliche Förderung bestimmen den Alltag in der Wohngemeinschaft. Die Kinder und Jugendlichen gestalten auch ihre Freizeit gemeinsam. Da viele von ihnen bislang selten außerhalb von Leipzig unterwegs waren, hat sich das Team der Wohngruppe zum Ziel gesetzt, mit den Kindern zwei Ferienfahrten pro Jahr zu unternehmen. Die Kosten für die Sommerferienfahrt 2018 in Höhe von 5.000 Euro übernimmt CHECK24.



"Alle Kinder und Jugendliche sollten unabhängig von ihrer familiären Situation die Chance haben, sorgenfreie und erholsame Ferien zu verbringen", sagt Dr. Dominik Faber, Geschäftsführer Reise bei CHECK24. "Wir freuen uns, der FAIRbund-Wohngruppe mit unserer Spende einen Sommerurlaub an der Ostsee zu ermöglichen."



"CHECK24 hilft": Vergleichsportal baut sein Engagement für benachteiligte Kinder aus



CHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht auf drei Säulen: Mit dem Förderprogramm unterstützt das Vergleichsportal bundesweit an seinen Standorten Vereine und Projekte mit bis zu 20.000 Euro. Bisher geförderte Organisationen sind unter anderem der buntkicktgut e. V., das Ambulante Kinderhospiz München und das EKKIKO Ferienlerncamp. Dieses Engagement setzt CHECK24 2018 auch bundesweit fort.



Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojekte mit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist eine Punkte-Spendenaktion, durch die Kunden die Möglichkeit haben, einen eigenen Beitrag zu leisten. Seit Juni 2016 können sie die in ihrem Kundenportal gesammelten CHECK24-Punkte spenden und damit Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt die gespendeten Punkte und konnte so bereits über 700.000 Euro sammeln.



Über den FAIRbund e. V. Leipzig:



Der Verein FAIRbund ist ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Leipzig und betreut seit 1993 Kinder, Jugendliche und Familien. Schutz, Beratung und Betreuung zu bieten sowie gemeinsam Krisen zu bewältigen und kompetente Unterstützung bei allen Fragen rund um Familie zu geben sind Ziele des Vereins. Mittlerweile arbeiten mehr als 190 fest angestellte Mitarbeiter in den unterschiedlichen Bereichen des Vereins, unter anderem Therapeuten, Psychologen, Sozialpädagogen, Heilpädagogen und Erzieher, darüber hinaus viele Ehrenamtliche und Europäische Freiwillige. FAIRbund ist eine gemeinnützige Einrichtung mit vielfältigen Angeboten. Arbeitsschwerpunkte des Vereins sind der Bereich Hilfen zur Erziehung (Tagesgruppe, Wohngruppe, Ambulante Familienhilfen), die Führung von Vormundschaften, Angebote der Familienbildung und Hilfen für Familien mit Neugeborenen, der Betrieb von fünf Kindertagesstätten, Kindertagespflege, Schulsozialarbeit, Projekte mit Partnern in Europa, Erziehungs- und Familienberatung, ein Soziokulturelles Zentrum sowie Projekte mit Ehrenamtlichen.



