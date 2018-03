Die MAX Automation AG (ISIN: DE000A2DA588) wird eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 8,36 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,80 Prozent. In den sechs Jahren zuvor wurden ebenfalls 0,15 Euro gezahlt. 2011 wurden 10 Cent pro Aktie an die Aktionäre (für das Geschäftsjahr 2010) ausgeschüttet. Die Hauptversammlung findet am 18. Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...