Ein Jahr vor dem geplanten Austritt Großbritanniens kommt bei den Briten keine Vorfreude auf. Der Brexit hat das Volk gespalten. Ein Stimmungsbericht.

"Hach, der Brexit", seufzt die Verkäuferin auf einem Markt im Norden Londons. Das Thema ist ihr unangenehm. Weiteren Fragen weicht sie mehr oder weniger geschickt aus: "Äpfel und Kartoffeln - das macht dann 2,80 Pfund". Viele in Briten sind müde über den bevorstehende Ausstieg aus der Europäischen Union (EU) zu sprechen. Doch die Uhr tickt.

In genau einem Jahr, am 29. März 2019 um Mitternacht, wird die Entscheidung umgesetzt, für die rund 17 Millionen Briten an einem regnerischen Tag im Sommer 2016 gestimmt haben: Der Brexit. Genau vor einem Jahr, am 29.März 2017 hat Premierministerin May Artikel 50 des Lissabonner Vertrags unterzeichnet und damit auch den rechtlichen Weg für den Ausstieg aus der EU geebnet.

Es ist ein Schritt, den noch kein Land zuvor unternommen hat. Und es ist ein Schritt, dessen Konsequenzen wohl viele Briten unterschätzt haben - nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Gesellschaft.

Das Thema Brexit spaltet Familien, Freunde und Nachbarn. "Ich spreche nicht mehr mit meinen Eltern über den Brexit", erzählt mir James, ein Mittzwanziger aus London, "das führt zu nichts und endet nur im Streit". Er hat - wie so viele junge Briten - gegen den Austritt gestimmt, seine Eltern dafür.

Es scheint als würde nur noch hinter der historischen Fassade des britischen Parlaments im Londoner Regierungsviertel Westminster ständig über den Brexit geredet. Und zwar so viel, dass Politiker hinter hervorgehaltener Hand zugeben, dass andere Themen zurückstecken müssen, weil sie über den Austritt streiten.

Das macht sich auch bei der Bevölkerung bemerkbar. Spätestens als die britische Zeitung "The Independent" vor einigen Monaten eine Umfrage veröffentlichte, war die Kritik mehr als deutlich: Eine klare Mehrheit der Befragten stimmte der Aussage "die Regierung beschäftigt sich zu viel mit dem Brexit und hat andere, wichtige innenpolitische Themen vergessen" zu. Dabei gebe es wahrlich genug zu tun. Das Gesundheitssystem NHS etwa gilt seit Jahren als überlastet.

