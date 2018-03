Bitcoin und weitere Kryptowährungen gaben am Donnerstagmorgen deutlich nach. Experten führen den Rückgang auf thailändische Behörden zurück.

Neue Regulierungsbemühungen in Asien haben Kryptowährungen am Donnerstag unter Druck gebracht. Der Kurs des Bitcoin, der bekanntesten Digitalwährung, fiel am Morgen auf der Handelsplattform Bitstamp unter 7600 Dollar. In der Nacht hatte er zwischenzeitlich noch ...

