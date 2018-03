Karwöchentliche Aktienstimmung mit späterem Auferstehungspotenzial?

Die Zollangst und insbesondere die handelspolitischen Scharmützel zwischen den USA und China haben die Aktienmärkte zurzeit fest im Griff. Hinzu kommt die Konsolidierung im US-IT-Sektor wegen des Datenskandals bei Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) und aufgrund der angedrohten Investitionsbeschränkungen für chinesische Firmen, die die Übernahmephantasie einschränken. Nicht zuletzt nährt das geopolitische Risiko, dass die USA den Atom-Deal mit dem Iran aufkündigen könnten, die Gefahr einer Unterversorgung mit Öl. Immerhin, die sich zurückbildende Zinsangst relativiert ein bis dato massives Handicap für Aktien.

Ende des Atom-Deals mit Iran als Gefahr für die Ölversorgung?

Als Gegner des Atomabkommens mit dem Iran könnten Trumps neue Haudegen, Außenminister Pompeo und Sicherheitsberater Bolton die US-Regierung darin bestärken, den Atom-Deal zu stoppen und das Handelsembargo gegen das Land am 12. Mai wiederzubeleben. Irans Rückkehr an den Rohölmarkt fände sein Ende, wenn sich andere Länder den US-Sanktionen anschließen würden. Trump könnte hierbei ein Freund-Feind-Schema aufbauen, das "folgsamen" Verbündeten in Handelsfragen besonders entgegenkommt. Eine befürchtete Unterversorgung mit Öl - auch angesichts der bereits erfolgten Förderkürzungen der Opec - scheint die Finanzmärkte tatsächlich zu sorgen. Der Ölpreis hat bereits zugelegt.

Jeder auch nur annähernde Vergleich mit Ölkrisen wie 1973 oder 1979 verbietet sich jedoch. Zunächst überkompensieren Produktionszuwächse in Nicht-Opec-Ländern wie Kanada, Brasilien und Kasachstan die hohen Ausfälle im krisengeplagten Venezuela. Vor allem aber steht heutzutage mit US-Fracking-Öl eine Alternative zu Opec-Öl zur Verfügung. Liebend gerne würde Amerika Ausfälle auch in Europa mit eigenem Öl ausgleichen. Vom zuletzt gestiegenen Ölpreis und somit einer gestiegenen Gewinnmarge profitieren US-Fracking-Unternehmen bereits aktuell durch Ausweitung ihres Ölangebots. Insgesamt bleibt der Ölmarkt trotz steigender Nachfrage überversorgt. Bis zum Sommer dürfte sich der Ölpreis wieder Richtung 60 US-Dollar je Barrel bewegen.

Zins-Beruhigung als Balsam für die geschundene Anlegerseele

Der ausbleibende energieseitige Inflationsschub verschafft den internationalen Notenbanken im weiteren Jahresverlauf Beinfreiheit, die geldpolitische Trendwende überschaubar zu halten. Auch wegen des Risikos eines vermeintlichen Handelskriegs setzt sich die Beruhigung der jahresanfänglichen Preissteigerungs- und Zinserhöhungsängste seit Ende Februar fort. Im Fahrwasser damit sinkender Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen bilden sich auch die Renditen deutscher Staatstitel deutlich zurück. Die ausbleibende Attraktivität von Zinsanlagen bleibt trotz zwischenzeitlich geldpolitischer Zwischentöne ein zentraler Stützpfeiler für die Aktienmärkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...