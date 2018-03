Eine sich möglicherweise anbahnende Komplettfusion zwischen den bereits verbündeten Autobauern Renault und Nissan hat die Aktien der gesamten Branche am Donnerstag beflügelt. An der Spitze der europäischen Stoxx-600-Übersicht gewann der Automobilsektor 1,7 Prozent.

Carlos Ghosn, der bei beiden Unternehmen das Sagen hat, treibt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg das Vorhaben voran und wolle auch dem angestrebten Zusammenschluss vorstehen. Ziel sei ein neuer, gemeinsamer Konzern. Renault hat derzeit einen Anteil von gut 43 Prozent an Nissan, Nissan besitzt knapp 15 Prozent an Renault. Die Aktien von Renault kletterten in Paris um gut viereinhalb Prozent, die des französischen Konkurrenten PSA verteuerten sich um mehr als 2 Prozent.

"Die geplante Fusion kommt nicht ganz überraschend, da die beiden Konzerne bereits seit 1999 ein Beteiligungsverhältnis haben und auf technischer Ebene eng zusammenarbeiten", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Es sei aber interessant, dass Nissan der übernehmende Part an der Fusion sein werde. "So sollen die beiden Gesellschaften in einem neuen Konzern aufgehen und die Aktionäre jeweils Aktien des neuen Unternehmens bekommen." Dies sei ein nachvollziehbarer Schluss, um mehr Effizienzen für das Unternehmen auf der administrativen Ebene und mehr Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Im Dax setzten sich die Vorzüge von Volkswagen an die Index-Spitze mit plus 2,2 Prozent. Gleich dahinter folgten Continental mit plus 2 Prozent. BMW gewannen 1,7 Prozent und Daimler 1,5 Prozent./ajx/jha/

