Der Kurs der Kryptowährung für Banken Ripple konnte im März keine Höhenflüge verbuchen, jedoch gab es einige positive Nachrichten zu lesen. Besonders erfreulich war eine dieser Nachrichten für amerikanische Schulen, denn Ripple spendete 29 Millionen Dollar in XRP an diese und finanziert so 35.000 Klassenzimmerprojekte. Weiterlesen…

