Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Donnerstag nach den Kursverlusten der vergangenen Handelstage vorerst stabilisiert. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2314 USD gehandelt und damit zwar etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend, allerdings etwas tiefer als am früheren Donnerstagmorgen (1,2327 USD). Zeitweise tauchte der Euro unter die Marke von 1,23 USD.

Zum Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung im Vormittagsverlauf weiterhin stabil etwas unter der Grenze von 1,18 CHF. Aktuell kostet ...

