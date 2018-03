Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März 2018 im Vorjahresvergleich um 204.000 auf 2,458 Millionen gesunken. Gegenüber dem Vormonat sank die Arbeitslosenzahl um 88.000, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mit.

Das sei ein stärkerer Rückgang als jahreszeitlich üblich. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 5,5 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat. Die Unterbeschäftigung sank saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 22.000. Insgesamt belief sich die Unterbeschäftigung im März auf 3,441 Millionen Personen, 232.000 weniger als vor einem Jahr. "Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt setzte sich auch im März fort", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele.

"Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind weiter gesunken, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bleibt auf Wachstumskurs, und die Nachfrage nach Arbeitskräften befindet sich nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau."