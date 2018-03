Düsseldorf - In den USA schaut die Notenbank zur Beurteilung des zugrundeliegenden Preisdrucks vor allem auf den "Personal Consumption Expenditure"-(PCE-)Preisindex, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dieser messe die Preisänderungen der Konsumgüter, der lang- und kurzlebigen Güter sowie der Dienstleistungen und solle nach den Vorstellungen der FED mittelfristig bei 2% gg. Vj. liegen. Dieses Ziel sei in den vergangenen Jahren regelmäßig verfehlt worden und auch im Februar dürfte die Jahresrate nur bei 1,7% gelegen haben (Kernrate: 1,6%). Perspektivisch würden die Analysten nicht mit einem spürbaren Anziehen der Teuerung rechnen und daher neben zwei weiteren Leitzinserhöhungen in diesem Jahr (Juni, September) für 2019 (März) nur noch einen zusätzlichen Schritt erwarten.

