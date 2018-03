Wien - Heute wird die vorläufige Schätzung zur Entwicklung des Verbraucherpreisindex in Deutschland bekannt gegeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Wegen der sehr frühen Lage von Ostern würden sie mit einem für März überdurchschnittlich starken Preisanstieg rechnen. Die Vorjahresrate des harmonisierten Verbraucherpreisindex dürfte von 1,2% auf 1,7% anziehen. Für die ebenfalls anstehenden Daten zum Arbeitsmarkt seien sie zuversichtlich. Sollte die Zahl der Arbeitslosen im März ähnlich stark sinken wie in den Vormonaten, dürfte die Arbeitslosenquote ein weiteres Zehntel auf 5,3% sinken.

