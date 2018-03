Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) baute gestern seine Gewinne zunächst aus und notierte im Hoch bei 159,69, so die Analysten der Helaba.Entsprechend sei die 10-jährige Rendite unter 0,50%, dem niedrigsten Niveau seit Anfang Januar gesunken. Im März belaufe sich die Performance des Bund-Futures auf 1,85%. Zwar habe der Future seine gestrigen Gewinne zum großen Teil wieder abgegeben, aus technischer Sicht bestehe aber Potenzial für einen erneuten Anstieg. So erreiche der ADX einen Wert von 22 Punkten und untermauere damit die Februar-Aufwärtsbewegung. Einen ersten Widerstand würden bei 159,74 ausmachen. Darüber finde sich das nächste Ziel bei 160,62. Die erhöhte Risikoaversion an den Aktienmärkten dürfte den Rentenmarkt tendenziell stützen. Erste Haltemarken würden die Analysten um 158,59/73 und bei 158,58 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 158,50 und 159,80.

