Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist am Gründonnerstag nach einer bewegten Börsenwoche Ruhe eingekehrt und der Leitindex tendiert im frühen Geschäft nach gutem Beginn etwas tiefer. Die Börse hatte die verkürzte Woche von den Sorgen um einen Handelskrieg zwischen den USA und China belastet äusserst schwach in Angriff genommen, und der SMI rutschte zwischenzeitlich bis auf 8'500 Zähler ab. Auf solch tiefem Niveau lag der Index zuletzt vor Jahresfrist. Die beiden letzten Handelstage standen dann allerdings im Zeichen einer technischen Gegenbewegung.

Auf die verlängerte Osterpause hin gebe es Signale, die auf eine Entspannung hindeuteten, meint ein Händler. Der drohende Handelskrieg sei aber noch nicht vom Tisch. Immerhin deuteten Äusserungen von Spitzenpolitikern darauf hin, dass die von US-Präsident Trump angekündigten Strafzölle auf chinesischen Waren doch noch abgewendet werden könnten. Auf die Stimmung hatte im Lauf der Woche zudem der Ausverkauf im Technologie-Sektor gedrückt. Am Mittwoch traf es den Onlinehändler Amazon, dessen Marktmacht Donald Trump begrenzen möchte. Vor dem Osterwochenende dürften die Anleger am Nachmittag auch noch ein Auge auf eine Reihe von US-Wirtschaftsdaten richten.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr um 0,32% tiefer bei 8'728,36 Punkten.

