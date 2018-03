Der Photovoltaik-Anlagenbauer hat seine vorläufigen Geschäftszahlen für das vergangene Jahr bestätigt. Der Rekordumsatz soll in diesem Jahr noch weiter gesteigert werden. Das EBIT will Manz im Plus halten.Die Manz AG, die sich erst kürzlich von ihrem Finanzvorstand trennte, hat ihren Jahresabschluss für 2017 veröffentlicht. So sei der Umsatz um fast 41 Prozent auf 325 Millionen Euro gesteigert worden, teilte der Photovoltaik-Anlagenbauer aus Reutlingen am Donnerstag mit. Dies sei ein neues Rekordniveau. Auch beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe Manz eine wesentliche Verbesserung erreicht: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...