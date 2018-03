München (ots) - Jochen Doppelhammer wird die Produktentwicklung leiten und das Wachstum von LinkedIn in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter vorantreiben



Jochen Doppelhammer wird ab dem 9. April als Ländermanager und Leiter der Produktentwicklung bei LinkedIn Deutschland, Österreich und der Schweiz das Führungsteam von LinkedIn ergänzen. In dieser Funktion wird Doppelhammer das LinkedIn-Geschäft im deutschsprachigen Raum lenken und sicherstellen, dass das berufliche Netzwerk seinen lokalen Mitgliedern die bestmögliche Nutzererfahrung bietet.



Vor seiner neuen Aufgabe bei LinkedIn gründete Jochen das digitale Telekommunikations-Start-up UppTalk und war als dessen CEO tätig. Weitere Stationen umfassen Positionen als CEO von E-Plus Spanien (KPN), CMO für das führende Telekommunikationsunternehmens simyo, Managing Director bei der internationalen Unternehmensberatung Digital Stack Advisory & Labs sowie die Co-Gründung des FinTech Start-ups Saveboost.



Diese Neubesetzung spiegelt das hohe Vertrauen von LinkedIn in den deutschsprachigen Markt und dessen Dynamik wider. Seit der Eröffnung des ersten Büros in München im Jahr 2011 ist LinkedIn kontinuierlich gewachsen und feierte im Dezember 2017 mit dem Erreichen von 11 Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz seinen vorläufigen Höhepunkt. In der zweiten Jahreshälfte 2018 soll in Berlin ein zweites Büro eröffnet werden. Außerdem setzen nahezu alle der 30 deutschen DAX-Unternehmen sowie führende mittelständische Unternehmen wie Carl Zeiss, Hager Group und Sixt auf Lösungen von LinkedIn für Rekrutierungen, Marketing, Vertrieb sowie die On Demand-Weiterbildungsplattform LinkedIn Learning.



"LinkedIn hat in den deutschsprachigen Märkten eine Größe erreicht, in der wir von einem engagierten Country Manager und einem klaren Schwerpunkt auf das Produkterlebnis deutlich profitieren werden", sagt John Herlihy, Managing Director von LinkedIn EMEA. "Doppelhammer verfügt dank seiner Gründung von mehreren erfolgreichen Start-ups und der Produktentwicklung in 'Digital First'-Organisationen über einen langjährigen Background und viel Erfahrung bezüglich der Digitalisierung von Unternehmen und internationaler Führung. Er bringt die entscheidenden Fähigkeiten mit, um LinkedIn in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter voranzubringen."



"LinkedIn hat die mutige und inspirierende Vision, allen Mitgliedern der globalen Arbeitswelt neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich freue mich darauf, dem Unternehmen bei dem Erreichen dieser Vision zu helfen. Ich werde mich darauf konzentrieren, dass LinkedIns deutschsprachiges Geschäft sein volles Potenzial erreicht, indem ich überzeugende Lösungen für unsere deutschsprachigen Mitglieder und Kunden schaffe. Das Wachstum und die Präsenz von LinkedIn im deutschsprachigen Raum gehört zu den stärksten in Europa und es gibt bereits jetzt ein erfolgreiches Geschäftsmodell, auf dem ich aufbauen werde", sagt Doppelhammer.



Das DACH-Führungsteam Barbara Wittmann und Alexandra Kolleth wird weiterhin die Bereiche Recruiting (LinkedIn Talent Solutions) und Marketing (LinkedIn Sales and Marketing Solutions) leiten und eng mit Jochen Doppelhammer zusammenarbeiten.



Biographie



Jochen Doppelhammer hat bereichsübergreifend talentierte Teams aufgebaut und geführt, mit denen er disruptive Unternehmen - Start-ups sowie multinationale Konzerne in verschiedenen Branchen wie Telekommunikation, Mobile Apps im Consumer- und Kommunikationsbereich (UppTalk), Fintech (Saveboost), Digital Subscription Services (Gamestash) und E-Commerce (simyo) - weiterentwickelt hat. Darüber hinaus beriet Doppelhammer junge Technologieunternehmen bei ihren Produkt- und Wachstumsstrategien und unterstützte sie beim Fundraising. Dabei half ihm seine Erfahrungen aus Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen. Jochen Doppelhammer hat einen Master-Abschluss in Computerwissenschaften und BWL der Universität Passau.



Über LinkedIn



LinkedIn vernetzt weltweit Fach- und Führungskräfte und hilft ihnen dabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudem verbessert das Karrierenetzwerk nachhaltig die Rahmenbedingungen für Personalsuche, Marketing und Vertrieb. LinkedIns Vision ist der Economic Graph, ein globales Netzwerk von qualifizierten Fachkräften, das jedem Mitglied neue Karrierechancen eröffnen kann. LinkedIn hat insgesamt mehr als 546 Millionen Mitglieder. In der Region Deutschland, Österreich und Schweiz erreichte LinkedIn im Dezember 2017 elf Millionen Mitglieder. Die Mehrzahl der DAX-Unternehmen setzen auf LinkedIn-Produkte.



