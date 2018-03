Digitalisierung - ein aktueller Trend, der schon lange keine Neuigkeit mehr ist. Es gibt einen branchenübergreifenden Konsens, dass nur wer sich damit auseinandersetzt, eine Chance auf zukünftigen Erfolg hat. Und obwohl dieses Credo bereits auch in den entlegensten Orten der Industrienationen angekommen ist, wissen viele Unternehmen noch immer nicht, wie sie den geänderten Anforderungen gegenübertreten sollen. Die OBT AG stellt sich den internen und externen Herausforderungen der Digitalisierung systematisch: Einmal im Monat treffen sich die beiden Strategen von OBT - Thomas Koller, VR-Präsident, und Marcel Baghdassarian aus dem Fachbereich Informatik - und stecken zu diesem Thema die Köpfe zusammen. Gemeinsam besprechen sie aktuelle Fragestellungen, identifizieren mögliche Stolpersteine und erarbeiten praxisnahe Lösungsansätze.

Marcel: Einer der schönsten Aspekte der Digitalisierung ist der grosse Vorteil, dass Daten ortsunabhängig zur Verfügung stehen. Solange ich ein Gerät habe, mit dem ich auf den Server zugreifen kann - Laptop, Tablet oder Smartphone - habe ich alle benötigten Daten immer und überall dabei! Dadurch, dass Dokumente zentral gespeichert und nicht lokal auf einzelnen Geräten oder Medien wie Aktenordnern abgelegt werden, entstehen gar nicht erst die früher üblichen Medienbrüche - typische Quellen für Ineffizienz und Übertragungsfehler.

Thomas: Wenn man an Aktenordner denkt, ist es auch besonders interessant, sich zu überlegen, in welch riesigen Archivräumen diese aufbewahrt werden. Da sind Berge von Papier! Mit cleverer Digitalisierung gehört dieses Bild der Vergangenheit an. Das Archivieren von Dokumenten in Serverstrukturen spart Unmengen ...

