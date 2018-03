Dem DAX ist es gestern im Laufe des Tages gelungen seine anfänglichen Tagestiefs hinter sich zu lassen. Am Vormittag notierte er noch unter 11.800 Punkten. Am Ende des Tages schloss er bei 11.940 Zählern. Wie er heute in den letzten Handelstag vor dem Osterwochenende startet, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.