Das Analysehaus RBC Capital hat Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die negative Entwicklung der Passagierausgaben in den Einzelhandelsgeschäften sollte sich 2018 fortsetzen, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem lasse die operative Dynamik nach. Wegen gestiegener Investitionen dürfte die Rendite auf die freien Barmittel in den roten Bereich rutschen, und die historisch hoch bewertete Aktie könnte unter sinkenden Gewinnschätzungen leiden./gl/ag

Datum der Analyse: 29.03.2018

ISIN DE0005773303

AXC0115 2018-03-29/10:58