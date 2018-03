Die Aktie von Heidelberger Druck kämpft derzeit mit der 3,00-Euro-Marke. Die Privatbank Berenberg hat Heidelberger Druck mit "Buy" und einem Kursziel von 4 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach etlichen schwierigen Jahren dürfte sich der Druckmaschinenhersteller ebenso erholen wie Konkurrent Koenig & Bauer, schrieb Analyst Alexander O?Donoghue in einer am Donnerstag vorliegenden...

