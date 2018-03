Martinsried/München - Leerverkäufer Marshall Wace LLP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der ADVA Optical Networking SE an: Die Finanzprofis des Hedgefonds Marshall Wace LLP befinden sich nun erneut im Attacke-Modus und haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) aufgestockt.

