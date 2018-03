Berlin (ots/PRNewswire) -



AllCloud gibt bekannt, dass sie die Audit-Version.3.1. des Managed-Service-Provide-Partner-Program (MSP) erfolgreich abgeschlossen haben AllCloud ist auch Premier-Beratungspartner im Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN). Der erfolgreiche Abschluss des AWS MSP Partner-Program-Audits erkennt AllClouds Verpflichtung an, seinen AWS-Kunden weltweit außergewöhnliche Professional und Managed Services zu liefern.



Das AWS MSP Partner-Programm-Audit hebt Dienstleister mit gezeigter Erfahrung, erwiesenen Praktiken und Resultaten hervor Das AWS MSP Partner-Programm ist für APN Consulting Partner bestimmt, die Erfahrung in Cloud-Infrastruktur und Anwendungsmigration haben und ihren Kunden Wert liefern, indem sie proaktive Überwachung, Automation und Verwaltung der Umgebung ihrer Kunden anbieten.



Im Audit wurde AllCloud für seine Stärke beim Kunden-Onboarding und Workload-Migration beachtet sowie dafür, die besten Praktiken bei Automation, Sicherheit und Kostenoptimierung zu haben. Ein AWS-Managed-Service-Partner muss Kenntnis und Wissen in allen Bereichen der AWS-Services nachweisen, einschließlich Sicherheitsmanagement, Problemfindung und -behebung sowie Kundendienst und Unterstützung. Einer der Hauptaspekte dieses Validierungsprozesses ist der hohe Wert, der auf Überwachung und agile DevOps-Praktiken gelegt wird, was Engagement für die MSP-Praktiken der nächsten Generation erfordert.



"AllCloud stellte LivePerson Wissen und beste Praktiken bereit, die es uns ermöglichten, innovative, sichere und skalierbare Lösungen zu liefern. Ich weiß, dass wir einen Partner haben, der immer informiert ist und dem unser Interesse am Herzen liegt." Mike Carney, Head of Customer Success, Nordamerika LivePerson



"AllCloud bleibt ein wertgeschätzter Partner des AWS Partnernetzwerks," sagte Terry Wise, Global Vice President of Channels & Alliances, Amazon Web Services, Inc. "Das Unternehmen hat sein kontinuierliches Engagement bewiesen, bewährte Managed Services zu liefern, die auf AWS Best Practices basieren. Der erfolgreiche Abschluss des Audits belegt, dass AllCloud unsere gemeinsamen Kunden auf hohem professionellen Niveau und skalierbar von der Architektur bis zum Aufbau und der Verwaltung von Kunden-Workloads unterstützen kann."



"Wir sind hocherfreut, den Audit zum dritten Mal in Folge bestanden zu haben," sagt Lahav Savir, AllCloud CTO und Mitgründer. "Unser Team ist sehr stolz auf unsere Cloud-Erfahrung und die Fähigkeit, einigen der größten Unternehmen der Branche dabei zu helfen, ihre Cloud-Umgebungen auf AWS zu verwalten. Wir freuen uns darauf, unsere MSP-Praktik weiter zu entwickeln und unser Talent und unsere Leistungen auch nächstes Jahr wieder zeigen zu können."



AllCloud hat den Status des AWS-Kompetenz-Partners in den Bereichen Marketing und Handel, Sicherheit und Microsoft Workloads erreicht. AllCloud ist auch ein AWS-Partner für den öffentlichen Sektor, AWS Marktplatz-Beratungspartner und Channel Reseller mit über 50 zertifizierten AWS-Experten.



Über AllCloud - AllCloud (https://www.allcloud.io/contact-us) ist ein Weltführer im Bereich Unternehmensmigration angefangen vom Startup über das Unternehmen zur Cloud. Mit über zehn Jahren Erfahrung und Tausenden von erfolgreichen Cloud-Bereitstellungen umfasst unsere Expertise alle Bereiche von der Entwicklung modernster Cloud-Architektur bis zur Bereitstellung und Verwaltung von Cloud-Umgebungen durch Professional und Managed Services, darunter DevOps, 24/7 Support, Automation, Monitoring und Sicherheit.



OTS: AllCloud newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130130 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130130.rss2



Pressekontakt: Munich, Dr. Robert Klimke, robert.klimke@allcloud.io, +49.172.295.295.1 Berlin, Yael Kahn, yael.kahn@allcloud.io, +49.176.418.445.49