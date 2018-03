Die Investmentbank Equinet hat S&T nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe die eigenen Ziele im Schlussquartal 2017 übertroffen und auch ihn sowie den Markt positiv überrascht, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der wichtigste Geschäftstreiber bleibe das Internet der Dinge (IoT) - in diesem Bereich habe sich der Umsatz fast verdoppelt./gl/ag Datum der Analyse: 29.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0056 2018-03-29/11:11

ISIN: AT0000A0E9W5