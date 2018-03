Analysten äußerten sich positiv zur Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard. Die Privatbank Berenberg beließ diesen in ihrer Bewertung nach einem Standortbesuch in Indien auf Kaufen mit einem Kursziel von 118 Euro. Indien sei ein Markt mit Wachstumspotenzial, meinte die dort zuständige Analystin. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux bestätigte ebenso seine Einstufung für Wirecard mit Kaufen und einem Kursziel von 120 Euro. Begründet wurde dies mit dem Gewinn der japanischen Mizuho Bank als Neukunden, was sich in den nächsten Jahren merklich auszahlen könnte. Auch die Schweizer Großbank UBS erneuerte ihre Bewertung als Kauf mit einem Ziel von 118 Euro. Die Papiere seien einer ihrer Favoriten im Technologiesektor, meinten die hier tätigen Analysten. Auch der Chart lässt weiteres Potenzial für die Aktie ...

