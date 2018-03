FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.03.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 1035 (1080) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1410 (1460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 410 (570) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS POLYPIPE PRICE TARGET TO 407 (426) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 4050 (4100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1780 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CHEMRING GROUP TARGET TO 205 (200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 850 (840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1245 (1220) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 480 (447) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LAIRD PRICE TARGET TO 200 (143) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 350 (330) P. - 'EQUAL W.' - BARCLAYS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SIG TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 155 PENCE - BARCLAYS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2945 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 1460 (1290) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS PROVIDENT FINANCIAL TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 550 (950) PENCE - BERENBERG RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 3800 (3650) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES TBC BANK PRICE TARGET TO 2025 (1950) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TEN ENTERTAINMENT PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES MORRISON SUPERM. TO 'OUTPERFORM' ('MARKET-P.') - PT 245 (235)P - CREDIT SUISSE CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1850 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 385 (410) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.