Wer Neuheiten im Bereich der Standard-Schalterprogramme suchte, für den hatte die Light + Building 2018 wenig Neues zu bieten. Eher fündig wurde man bei weiteren Echt-Materialien sowie beim »Retro-Design«.

Licht aus der Steckdose

Die Unternehmen Insta, Gira, Jung und Brumberg zeigten erstmals eine »Lichtsteckdose« unter der Bezeichnung »Plug & Light«. Dahinter verbirgt sich ein UP-Doseneinsatz im Format eines Einfach-Schalterrahmens, auf den man per Magnet verschiedene LED-Aufsätze aufbringen kann (Bild?1). Der Magnetkontakt ist rund, so dass man die Leuchte um 360?° drehen und im Betrieb austauschen kann.

Zum Start präsentierte Insta die Lichtsteckdose und vier Lichtaufsätze (Fluter, Strahler, Pendelleuchte, Lichtmaschine). Gira hat die Anwendung in die Plattform System 55 integriert und stellte die Lichtsteckdose im Schalterprogramm E2 vor. Jung zeigte Plug & Light im Schalterdesign LS 990 und A creation sowie Fluter und Strahler in passenden Farben. Brumberg präsentierte 15 verschiedene Licht-Aufsätze. Weitere Partner sollen in nächster Zeit hinzukommen.

Die Lichtsteckdose versorgt die LED mit 12?V und maximal 8?W. Das System ist sofort einsatzbereit, eine Inbetriebnahme oder Parametrierung ist nicht nötig. Eine Einbindung in Gebäudeautomationssysteme ist möglich. Lieferbar soll Plug & Light ab dem 4. Quartal 2018 sein.

Unterputz und Aufputz

Das neue Schalterprogramm ...

