Medigene - Biotechkonzern startet mit sattem Plus!

Die Aktie von Medigene legt zum Handelsauftakt überdurchschnittlich zu. Hintergrund sind positive Analystenstudien.

Medigene ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Martinsried bei München. Zu den Kernbereichen zählen Therapieplattformen zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Der DC Impfstoff gegen akute myeloische Leukämie ist bereits in Phase II. Manche Experten rechnen hier mit einer Markteinführung im Jahr 2022. Vier weitere Therapien befinden sich in der vorklinischen Forschung.

Vergangene Woche präsentierte das Unternehmen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahre und erklärte, dass die Forschungsaufwendungen in diesem Jahr noch deutlich steigen dürften und somit 2018 mit einem höheren Verlust zu rechnen ist. Dank einer Privatplatzierung konnte Medigene 2017 rund 20 Mio. Euro einsammeln. Die Kasse ist nach eigenen Angaben somit gut gefüllt.

Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Thomson Reuters ist mittelfristig optimistisch gestimmt. Rücksetzer in der Forschung könnten die Aktien jedoch wieder deutlich unter Druck setzen.

Charttechnischer Ausblick: Medigene



Widerstandsmarken: 15,00 EUR

Unterstützungsmarken: 13,00/13,40 EUR

Die Aktie Medigene hat in den zurückliegenden Tagen einen Boden im Bereich von EUR 13,50 gebildet und nimmt nun Anlauf auf die Widerstandszone EUR 14,80/15,00. Wird diese Zone überwunden besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 17. Kippt die Aktie hingegen unter EUR 13 droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis EUR 12.

Medigene in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 21.09.2017 - 28.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: go.guidants/c/hypovereinsbank

Medigene in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.03.2013 - 29.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: http://go.guidants/c/hypovereinsbank

Tradingmöglichkeiten

Turbo-Optionsscheine auf die Aktie von Medigene für Spekulationen, dass sich die Aktie aufwärts (Call) beziehungsweise abwärts (Put) entwickelt



Hierzu haben wir heute morgen mit dem my.one direct Tool über Guidants in wenigen Minuten einen Turbo Bull-Optionsschein mit Basispreis bei 13,40 Euro emittiert.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in EUR

Hebel finaler Bewertungstag Medigene (Classic-Bull) HW9V3F 1,19 13,40 11,6 13.06.2018 Medigene (Open End Bear) HX18AF 0,69 14,597252 10,4 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.02.2018; 10:14 Uhr

