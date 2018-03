München (ots) -



Zum 1. April 2018 integriert die internationale Managementberatung Bain & Company die Versicherungskompetenzen von B-LUE Management Consulting. Damit baut Bain seine sehr starke Marktposition im Krankenversicherungsgeschäft noch weiter aus. Bain ist im Versicherungssektor führend in der Entwicklung von Konzern- und Geschäftsbereichsstrategien. Die Beratung unterstützt Versicherungsunternehmen bei deren Kunden-, Vertriebs- und Wachstumsstrategien, hilft ihnen Kostenstruktur, Organisation, Schaden- und Leistungsabwicklung sowie ihre Versorgungsprogramme zu optimieren und die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten.



B-LUE wurde 2003 von Dr. Bent Lüngen gegründet. Als neuer Partner wird er mit seinem Team den Bereich Krankenversicherung bei Bain verstärken. Lüngen zeichnet sich insbesondere durch seine Erfahrung in der Strategieentwicklung, der Transformation sowie der Organisation von gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen aus.



Branchenbeobachter Prof. Dr. Dietmar Fink kürt B-LUE in seiner aktuellen Studie als "Hidden Champion des Beratungsmarkts". Hidden Champions sind hoch spezialisierte Beratungen, die für ihre Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert schaffen. Und Bain-Deutschlandchef Walter Sinn betont: "Kunden- und Ergebnisorientierung von Bent Lüngen sowie seinem Team von Krankenversicherungsexperten sind ausgesprochen eindrucksvoll und passen hervorragend zu uns."



Bent Lüngen erklärt: "Bain ist eine der weltweit führenden Beratungsmarken. Wir finden hier ein großes, internationales Expertennetzwerk, das wir in dieser Form als Hidden Champion nicht hatten. Und nicht zuletzt investiert Bain massiv, um sich als Vordenker in der Versicherungsbranche weiter vom Wettbewerb abzusetzen."



Insgesamt steht die Versicherungsbranche durch die Digitalisierung vor gewaltigen Umbrüchen und Herausforderungen. "Bain ist führend in der Beratung der Assekuranz", sagt Dr. Christian Kinder, Leiter der Praxisgruppe Versicherungen von Bain im deutschsprachigen Raum. "Die Integration von B-LUE wird unser Geschäft in diesem Sektor noch mehr beflügeln."



