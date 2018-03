Gablitz - Die Experten vom "HebelprodukteReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe Plus (ISIN DE000UBS61A5/ WKN UBS61A) der UBS auf die Aktie von Nokia (ISIN FI0009000681/ WKN 870737) vor.Nachdem die Aktie des ehemals führenden Herstellers von Mobiltelefonen, Nokia, innerhalb des Zeitraumes von 2007 bis 2012 von 27,50 auf bis zu 1,50 Euro 95 Prozent ihres Wertes verloren habe, habe der Aktienkurs im Bereich von 2 Euro einen Boden ausgebildet. In den vergangenen zwölf Monaten sei die sehr schwankungsfreudige Aktie innerhalb einer Bandbreite von 3,60 bis 5,90 Euro gehandelt worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...