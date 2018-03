Hannover - Die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen war im Tagesverlauf etwas gedämpft, so die Analysten der NORD LB.Eine Stabilisierung der Börsen in den USA und robuste Wachstumsdaten hätten Bundesanleihen ihre zwischenzeitlich erzielte Gewinne abgegeben lassen.US-Staatsanleihen hätten sich gestern unterschiedlich entwickelt. In den kurzen Laufzeiten habe es kaum Veränderung gegeben, am langen Ende weitere Gewinne. (29.03.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...