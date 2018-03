marktEINBLICKE um 12: Mit einem Erfolg in das lange Osterwochenende?

Es sieht so aus, als könnte sich der DAX mit einem Erfolg in das lange Osterwochenende verabschieden. Am Donnerstagmittag knackt das wichtigste deutsche Börsenbarometer sogar die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke. Dieser Tage stellt sich jedoch auch immer die Frage, wie lange die positive Stimmung anhalten kann.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,8% 12.038

MDAX +0,6% 25.511

TecDAX +0,6% 2.496

SDAX +0,3% 11.865

Euro Stoxx 50 +0,6% 3.351

Die Topwerte im DAX sind Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) , Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003). Dabei profitieren insbesondere die Automobilwerte von Entspannungstendenzen in der Diskussion um einen Handelsstreit.

Den vollständigen Artikel lesen ...