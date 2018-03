Der Münchner Konzern verzeichnet in allen Sparten ein Umsatzwachstum. Das Geschäft mit regenerativen Energien legte sogar um fast 45 Prozent zu. In diesem Jahr will sich Baywa re verstärkt auf den Bau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen konzentrieren, die dann ab 2019 verkauft werden sollen.Die Baywa AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von gut 16,05 Milliarden Euro und ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 171,3 Millionen Euro erzielt. Beide Kennzahlen stellen eine Verbesserung gegenüber 2016 dar, wie der Münchner Konzern am Donnerstag veröffentlichte. Dabei hätten alle ...

