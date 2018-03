In Deutschland gibt es immer mehr Ärzte. Insgesamt stieg die Zahl im vergangenen Jahr um 6500 auf rund 385 000, wie die Bundesärztekammer am Donnerstag mitteilte. Dabei stieg die Zahl der Krankenhausärzte um 2,1 Prozent auf 198 500. Bei niedergelassenen Ärzten gab es dagegen einen Rückgang um 1,1 Prozent auf 118 400. Die Kammer warnte trotz des Gesamtanstiegs vor einem drohenden Mangel, da in der älter werdenden Gesellschaft der Behandlungsbedarf steige. "Wer nur Köpfe zählt, macht es sich zu einfach", sagte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery. "Uns fehlen Arztstunden." Ohne Gegensteuern auch mit stärkerer Ausbildung werde sich dieser Mangel verschärfen./sam/DP/mis

AXC0142 2018-03-29/12:04