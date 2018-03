Stuttgart - Die Nestlé Holding hat eine Unternehmensanleihe (ISIN XS1796233150 /WKN A19X8J) in US-Dollar begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns werde mit 3,125 Prozent p.a. verzinst und die Rückzahlung solle am 22. März 2023 erfolgen. Die Mindeststückelung liege bei 2.000 USD nominal. Das Emissionsvolumen habe 550 Millionen US-Dollar betragen. Die Anleihe notiere aktuell bei 100,09 Prozent mit einer Rendite von 3,12 Prozent.

