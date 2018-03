Linz - Die südafrikanische Notenbank hat gestern den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 6,25% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Devisenhändler hätten darauf mit Rand (ZAR)-Verkäufen reagiert - die Bewegung bei EUR/ZAR sei allerdings nicht markant ausgefallen. In den letzten Wochen habe sich der Südafrikanische Rand (ZAR) erfolgreich präsentiert. Die Rating-Agentur Moody's habe zuletzt den Ausblick für die Einstufung des Landes von neutral auf positiv gesetzt. Zudem komme derzeit ein leicht stützender Effekt durch risikofreudige Marktteilnehmer - mit der Entspannung beim Thema Importzölle u.a. würden Marktteilnehmer am Devisenmarkt risikofreudiger, würden Schwellenwährungen profitieren. Mittelfristig würden jedoch die Währungsprognosen der Notenbank Grund zur Vorsicht geben, wonach der Rand als "überbewertet" erachtet werde und demzufolge eine Abschwächung nicht ausgeschlossen werden könne. (29.03.2018/alc/a/a)

