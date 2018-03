Im Laufe der letzten 10 Jahre aktualisierte Wittmann Battenfeld, Kottingbrunn, Österreich, sein Produktprogramm. Außerdem erweiterte es seine Produktionskapazitäten am Standort Kottingbrunn in mehreren Bauphasen erheblich. Dies war auch nötig, da das Unternehmen unter andere mit seinen Spritzgießmaschinen der Power-Serie sich große Marktanteile erarbeitete. Dieses Bestreben, die Kapazitäen zu erweitern, hält nach wie vor an.

Im Verbund mit der Wittmann-Gruppe bietet Wittmann Battenfeld Spritzgießmaschinen und die gesamte Peripherie aus einer Hand an. In Zeiten der Digitalisierung und Maschinenvernetzung ermöglicht das Unternehmen es, alle seine Geräte untereinander digital zu vernetzen. Wittmann 4.0 nennt es das. Dann ...

