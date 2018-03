Die britische Premierministerin Theresa May hat Deutschland und anderen Verbündeten nach dem Giftanschlag von Salisbury für ihre Solidarität gedankt. Dies sei ein starkes Signal der Geschlossenheit, für das Großbritannien sehr dankbar sei, gab ein deutscher Regierungssprecher den Inhalt eines Telefonats zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit May vom Mittwochabend am Donnerstag wieder. In Solidarität mit Großbritannien haben die USA und die meisten EU-Staaten, darunter Deutschland, russische Diplomaten ausgewiesen. Die Moskauer Antwort darauf steht noch aus.

Ein Sprecher der britischen Premierministerin teilte mit, beide Politikerinnen hätten übereingestimmt, dass es nötig sei, die Zusammenarbeit gegen die zunehmende russische Aggression fortzusetzen. Zudem sei über die von der US-Regierung angekündigten vorübergehende Befreiung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium sowie über das Nuklearabkommen mit dem Iran gesprochen worden.

Der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Yulia waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der Innenstadt von Salisbury in Großbritannien entdeckt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurden. Beide befinden sich seitdem in einem kritischen aber stabilen Zustand./bk/DP/jha

