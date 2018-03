München (ots) -



Die Mysteryserie The Crossing startet im April bei Prime Video in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland und Italien. Marvel's Cloak & Dagger ist für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland, Frankreich und Italien gleich einen Tag nach US-Start im Sommer verfügbar.



Die mit Spannung erwartete Serie Marvel's Cloak & Dagger startet im Rahmen eines neuen Deals mit Disney EMEA exklusiv bei Prime Video. Die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Teenagern, die sich mit ihren neu erlangten Kräften beschäftigen müssen, wird im Juni bereits einen Tag nach US-Austrahlung bei Prime Video in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland, Frankreich und Italien zu sehen sein. Außerdem wird die Science-Fiction Mysteryserie The Crossing als Teil des Deals am 27. April bei Prime Video in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien Premiere feiern und ist bereits ab 3. April in Großbritannien und Irland verfügbar. In The Crossing sucht eine Gruppe von Kriegsflüchtlingen aus der Zukunft, Asyl in einer amerikanischen Kleinstadt.



"Dieser wichtige Schritt ermöglicht es uns, Prime-Mitgliedern in Europa erstklassige Serien anbieten zu können", sagt Jay Marine, VP Prime Video EU. "Wir freuen uns sehr, dass Marvels neueste Serie exklusiv bei Prime Video zu sehen sein wird und sind besonders gespannt auf die Reaktionen von Marvel-Fans und Einsteigern, die das Universum von Cloak & Dagger erkunden. The Crossing ist ein weiterer toller Neuzugang bei Prime Video und wir sind uns sicher, dass auch diese geheimnisvolle Serie Prime-Mitgliedern besonders gut gefallen wird."



Marvel's Cloak & Dagger erzählt die Geschichte von Tandy Bowen (Olivia Holt, Der ultimative Spider-Man) und Tyrone Johnson (Aubrey Joseph, The Night Of) - zwei Teenager, die plötzlich über Superkräfte verfügen, die auf mysteriöse Weise miteinander verbunden sind. Tandy kann Lichtdolche erzeugen und Tyrone kann andere mit Hilfe eines Umhangs in eine Schattendimension bringen. Schnell merken sie, dass sie besser zusammen als getrennt funktionieren. Neben Holt und Joseph übernehmen in Marvel's Cloak & Dagger auch Emma Lahana (Hellcats), Jaime Zavallos (Dr. House), Andrea Roth (Rescue Me), Gloria Reuben (Emergency Room), Miles Mussenden (Bloodline), Carl Lundstedt (Grey'S Anatomy) und J.D. Evermore (True Detective) weitere Rollen. Die Serie wird koproduziert von Marvel Television und ABC Signature Studios.



The Crossing handelt von Flüchtlingen eines von Krieg gebeutelten Landes, die in einem kleinen amerikanischen Fischerdorf Asyl suchen. Doch das Land, aus dem sie geflohen sind, ist Amerika - und der Krieg, vor dem sie fliehen, ist noch nicht geschehen. Während die Regierung versucht, die Wahrheit hinter dieser mysteriösen Migration aufzudecken, ist nur eines sicher: Das Leben der Menschen - sowohl der Stadtbewohner als auch der Neuankömmlinge - wird nie mehr dasselbe sein. In der Serie sind Steve Zahn (Planet der Affen: Survival, Captain Fantastic) als Jude Miller, Natalie Martinez (Death Race, End of Watch) als Reece, Sandrine Holt (House of Cards, The Returned) als Emma Ren, Rick Gomez (Band of Brothers - Wir waren wie Brüder, Sin City) als Nestor, Jay Karnes (The Shield - Gesetz der Gewalt) als Craig Lindauer, Marcuis Harris (Grey's Anatomy) als Caleb, Simone Kessel (Of Kings and Prophets) als Rebecca, Kelley Missal (Sleepy Hollow) als Hannah, Rob Campbell (Hedwig and the Angry Inch) als Paul, Grant Harvey (The Secret Life of the American Teenager) als Roy, Bailey Skodje (If there be Thorns) als Leah, John D'Leo (The Family) als Will, Luc Roderique (Godzilla) als Bryce und Tommy Bastow (Angus, Frontalknutschen) als Marshall zu sehen. Die Serie wird von ABC Studios produziert.



Joe Pokaski (Underground, Heroes) ist Showrunner and Executive Producer von Marvel's Cloak & Dagger, Jeph Loeb (Marvel's The Punisher, Marvel's The Defenders) und Jim Chory (Marvel's The Punisher, Marvel's The Defenders) sind ebenfalls Executive Producer. Autoren von The Crossing sind Dan Dworkin (Criminal Minds, Scorpion, Revenge) und Jay Beattie (Criminal Minds, Scorpion, Revenge), Jason Reed (Teenage Mutant Ninja Turtles) ist Executive Producer.



Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können The Crossing und Marvel's Cloak & Dagger über die Prime Video App auf Smart-TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Apple TV oder online unter Amazon.de/primevideo ansehen. Sie können sie darüber hinaus herunterladen und offline auf mobilen Endgeräten ansehen, ohne zusätzliche Kosten.



Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



