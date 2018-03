Zürich (ots) -



Balluun, ein international führender Anbieter von B2B-Social E-Commerce-Lösungen, hat mit dem neusten Relaunch von «Balluun365» das Benutzererlebnis und die mobile Nutzung ihrer Plattform für Online-Marktplätze massgeblich verbessert. Im Mittelpunkt stehen Prozessoptimierungen bei der Konvertierung, eine flexible Anpassbarkeit der individuellen Kundenplattformen und eine Steigerung der Benutzerfreundlichkeit. Mit dem Relaunch adressiert Balluun die Bedürfnisse der Grosshändler, die jetzt ihr Geschäftspotenzial noch besser nutzen können.



Die Domains von Balluun sind mit dem Relaunch von «Balluun365» noch benutzerfreundlicher. Sie verfügen über einen stilvolleren Look und bieten den bisher über 50'000 Benutzern eine Reihe neuer Features. Messeveranstalter und Fachverbände haben die Möglichkeit, industriespezifische B2B-Marktplätze einzurichten, auf denen sich Grosshandelspartner verbinden und effizient Geschäfte abwickeln können.



Zu den Highlights der neuen Version gehören Responsive Design für Smart Phones, Tablets und Desktop-Anwendungen sowie eine neue gestaltete Benutzeroberfläche, die für jeden White-Label-Marktplatz individuell angepasst werden kann. Zudem wurden mit dem Relaunch die Prozesse für den Produkt-Upload und die Auftragserfassung optimiert. Deepak Gupta, Chief Operating Officer von Balluun, erklärte: "In den letzten 18 Monaten haben wir leistungsfähige Produktinnovationen rund um das B2B-Matchmaking, die Lead-Generierung und mobile Event-Apps lanciert, die nahtlos die Brücke zwischen Online und Offline schlagen. Der Relaunch von «Balluun365» ist ein Meilenstein in der Entwicklung von Balluun. Er komplettiert das mobile Angebot und bildet eine solide technische Basis für die Erweiterung des Produkt- und Lösungsportfolios von Balluun im B2B-Social-Commerce."



Nutzer von B2B-Marktplätzen auf Basis von «Ballunn365» können die Plattform jetzt problemlos auf allen mobilen (iOS und Android) und Desktop-Geräten und erst noch mit einer neuen, schlankeren Benutzeroberfläche nutzen. Michelle Ma, VP Strategic Initiatives bei Balluun, ergänzte: "«Ballu-un365» 2.0 stellt ein komplettes Redesign des Produkts dar und bietet viele Funktions- und Benutzererweiterungen. Wichtige Verbesserungen in den Bereichen Shopping, Showroom-Management und Auftragserfassung basieren auf der eingehenden Analyse der Anwenderbedürfnisse und einer engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus der Industrie. Wir erwarten, dass mit der neuen Version das Engagement der Benutzer auf den Plattformen und die wichtigsten Werte für die Konvertierung auf allen Marktplätzen deutlich gesteigert werden kann."



Vince Tsai, Senior Vice President von UBM und General Manager für ShopTheFloor, erklärte: "Seit dem Start von ShopTheFloor.com im Jahr 2013 besteht eine enge Kooperation zwischen Balluun und uns. Gemeinsam haben wir intensiv daran gearbeitet, die Benutzerfreundlichkeit und den Funktionsumfang von «Balluun365» zu erweitern. Die neueste Version bieten mehr Flexibilität bei der Anpassung der Benutzeroberfläche und der Funktionalität an individuelle Kundenbedürfnisse. Die State of the Art-Plattform von Balluun ermöglicht es, den Nutzwert unserer Modemessen zu steigern, weil Grosshandelsmarken und Einzelhändlern sich das ganze Jahr über digital austauschen, neue Produkte entdecken und Geschäfte tätigen können."



Balluun ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Social E-Commerce im B2B-Markt. Mit flexiblen Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) unterstützt Balluun den weltweiten B2B-Handel rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr mit branchenspezifischen digitalen Marktplätzen. Balluun ermöglicht es Grosshändlern, Einzelhändlern, Lieferanten, internationalen Brands und Einkäufern jederzeit miteinander zu kommunizieren und effizient Geschäfte zu tätigen. Mit Hauptsitz in Zürich und eigenen Niederlassungen in den USA, im Silicon Valley und in New York, Hongkong, Lausanne und London arbeitet Balluun eng mit der internationalen B2B-Community zusammen. Balluun verfügt über eine leistungsfähige Technologie, eine offene und skalierbare Cloud-Lösung sowie eine weltweite Marketing- und Supportorganisation. Ihre Social-E-Commerce-Plattform "Balluun365" ermöglicht es, einfach und kostengünstig digitale Marktplätze mit einer vollständig integrierten sozialen Architektur aufzubauen und beliebig zu skalieren. Mit einem dreistufigen System, einer lebendigen Social Community, einem dedizierten digitalen Showroom und einer state of the art Transaktionsebene unterscheidet sich "Balluun365" deutlich von linearen E-Commerce-Lösungen. www.balluun.com



