Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Alter Diesel gegen neuen Diesel: Umweltprämie je nach Modell bis zu 7.500 Euro - ,Bye-Bye-Bonus' erfordert Verschrottung eines Dieselfahrzeugs der Normen Euro 1 bis 4 - Neues ,SKODA Diesel-Versprechen' für SKODA Dieselmodelle mit Euro 6-Abgasnorm



SKODA fördert auch weiterhin die umweltfreundliche Mobilität in Deutschland. SKODA verlängert die Umweltprämie für bestimmte Dieselfahrzeuge und bietet vom 1. April bis 30. Juni 2018 allen Privatkunden und gewerblichen Einzelabnehmern, die ein solches Neufahrzeug der Marke SKODA mit Dieselantrieb erwerben und dabei ein gebrauchtes Auto einer beliebigen Marke mit einem Dieselmotor der Abgasnormen Euro 1 bis 4 zurückgeben, den attraktiven ,Bye-Bye-Bonus' von SKODA. Je nach Modell beträgt dieser nun sogar bis zu 7.500 Euro. Darüber hinaus bietet SKODA im genannten Zeitraum den Kunden von Euro 6-Neuwagen und Euro 6-Jahreswagen mit Dieselmotor das ,SKODA Diesel-Versprechen'.



Moderne Motoren von SKODA leisten einen wirkungsvollen Beitrag zur Schadstoffreduzierung. Aus diesem Grund bietet SKODA auch zukünftig den ,Bye-Bye-Bonus', der im zweiten Quartal 2018 für den Kauf bestimmter neue SKODA Modelle mit sparsamem und umweltfreundlichem Dieselantrieb gilt. Kunden müssen dazu ihr altes Dieselfahrzeug (Abgasnorm Euro 1 bis 4) gleich welchen Fabrikats zur Verschrottung bei einem teilnehmenden SKODA Vertragshändler in Zahlung geben.



So stellen sich die Umweltprämien für die einzelnen Modelle dar:



SKODA FABIA 3.000 Euro SKODA RAPID 3.500 Euro SKODA OCTAVIA 5.000 Euro SKODA SUPERB 7.500 Euro



Darüber hinaus brauchen sich die Fahrer neuer SKODA Modelle mit Dieselmotor mit dem neuen ,SKODA Diesel-Versprechen' keine Sorgen rund um mögliche streckenbezogene Verkehrsverbote in deutschen Innenstädten zu machen: Für Neu- und Jahreswagen mit Dieselaggregat der Euro 6-Abgasnorm, die vom 1. April bis 30. Juni 2018 bei einem teilnehmenden SKODA Partner gekauft werden, gilt im Falle eines Verkehrsverbots in deutschen Innenstädten ein Rücknahmeversprechen gemäß den Vertragsvereinbarungen mit SKODA. Es gilt vier Jahre ab Kauf und erlaubt dem Kunden, die von einem Verkehrsverbot an ihrem Wohn- oder Arbeitsort betroffen sind, die Möglichkeit eines Fahrzeugtauschs.*



"Mit der Verlängerung der Umweltprämie leisten wir einen wirkungsvollen Beitrag für eine umweltfreundliche Mobilität unserer Kunden", erklärt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. "Dazu tragen moderne Dieselfahrzeuge mit ihrem geringen Verbrauch und dem niedrigen CO2-Ausstoß bei. Mit dem 'SKODA Diesel-Versprechen' bieten wir unseren Kunden einen zusätzlichen Anreiz, sich auch weiterhin für ein effizientes Dieselmodell der neuesten Generation zu entscheiden."



* Das ,SKODA Diesel-Versprechen' von SKODA gilt für Neu- und Jahreswagen mit Dieselantrieb und Euro 6-Abgasnorm, die vom 1. April bis 30. Juni 2018 bei einem teilnehmenden SKODA Partner gekauft werden. Die detaillierten Bedingungen sind ab dem 1. April 2018 unter www.skoda-auto.de abrufbar.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Christof Birringer Leiter Unternehmenskommunikation Telefon: +49 6150 133 120 E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.de



Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de