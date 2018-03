Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



29. März 2018. Wofür wir US-Präsident Trump dankbar sein können? Für die Rückkehr von "Will & Grace"! Die Hauptdarsteller Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally und Sean Hayes zogen gemeinsam gegen Donald Trump in den Wahlkampf: Dafür schlüpften sie in einem Online-Clip noch einmal in ihre Kult-Rollen. Nach knapp sieben Millionen Views schickten die Macher die vier wieder in Serie. Dank Trumps konservativer Politik ist die Debatte um die Rechte der LesbianGayBisexualTransgender-Gemeinschaft ohnehin aktueller denn je ... ProSieben zeigt die neunte Staffel von "Will & Grace" ab 9. Mai 2018, mittwochs um 21:15 Uhr in Doppelfolgen. Zum Start läuft die Serie einmalig mit vier neuen Episoden.



Fakten:



- Im vermeintlichen Serien-Finale nach acht Staffeln hatten Will (Eric McCormack) und Grace (Debra Messing) mit ihren Partnern Kinder. Dieses Ende wird in der ersten Folge des Revivals als witzige Träumerei abgetan. - Erfolgreich: "Will & Grace" ist eine von nur drei US-Serien, die allen Hauptdarstellern einen EMMY® beschert hat und wurde bereits für eine zehnte Staffel verlängert. - Karen-Darstellerin Megan Mullally wäre beinahe der Star einer anderen Kult-Sitcom geworden: Sie lehnte die Rolle der Carrie in "King of Queens" ab, um bei "Will & Grace" mitspielen zu können. - Nicht nur Donald Trump, auch US-Talk-Star Ellen DeGeneres hatte großen Einfluss auf die Serie: Ihre Sitcom "Ellen" (1994-98) war die erste Serie der USA mit einer homosexuellen Hauptfigur. Die Kontroverse darüber ebnete den Weg für weitere Produktionen wie "Will & Grace".



Elf Jahre später ...



Nach ihrer Scheidung zieht die Innenarchitektin Grace Adler (Debra Messing) wieder bei ihrem besten Freund, dem schwulen Anwalt Will Truman (Eric McCormack), ein. So schlecht es auch im Privatleben zu laufen scheint: Mit Hilfe ihrer noch immer unfähigen Assistentin, der stinkreichen und egozentrischen Karen Walker (Megan Mullally), ergattert Grace einen prestigeträchtigen Auftrag. Beruflich weniger erfolgreich läuft es für Wills besten Freund, den homosexuellen Schauspieler Jack McFarland (Sean Hayes). Doch der sorgt ohnehin mit seinem Privatleben für die skurrilsten Situationen ...



Der neue Serien-Mittwoch am 9. Mai 2018 auf ProSieben: 20:15 Uhr: "Grey's Anatomy" - eine neue Folge der 14. Staffel 21:15 Uhr: "Will & Grace" - Start der 9. Staffel mit vier Folgen



Kontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja Schlüter Kommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Kira Mindermann Tel. +49 (89) 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2