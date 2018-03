Boulogne-Billancourt - Renault-Chef Carlos Ghosn feilt offenbar endgültig am Autoweltkonzern: Der französische Autobauer und sein langjähriger Partner Nissan sollen laut Kreisen nun zu einem Unternehmen verschmolzen werden. Der 64-jährige Ghosn, der vor Kurzem erst eine Vertragsverlängerung als Renault-Vorstandschef bis 2022 erhielt, treibe das Vorhaben in Gesprächen voran, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Personen.

Entstehen soll ein neues Schwergewicht unter den Massenherstellern. Haken könnte es am Staatseinfluss: Die französische Regierung hat bei Renault ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Ghosn hat bei beiden Unternehmen das Sagen. Berichte über ein mögliches komplettes Zusammengehen gibt es schon länger, Ghosn hatte die Möglichkeit auch nicht ausgeschlossen. Im Februar hatte er gesagt, dass er Pläne ausarbeiten wolle, die Allianz der Unternehmen "unumkehrbar" zu machen.

Kein Kommentar der französischen Regierung

Anfang des Monats erst hatte es in Berichten der Nachrichtenagentur Reuters geheissen, Ghosn arbeite daran, die französische Regierung bei Renault herauszukaufen - was von den Beteiligten als Spekulation abgetan wurde. Auch zu den neuen Informationen wollten Renault ...

Den vollständigen Artikel lesen ...