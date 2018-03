Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Grüne Kurse am Gründonnerstag an den Börsen? Momentan sieht es so aus, aber zuletzt ist dann öfters in der zweiten Tageshälfte die Ernüchterung gekommen. Heute ist ja ein besonderer Donnerstag, denn da am morgigen Karfreitag nicht gehandelt wird, haben wir zugleich Quartalsultimo. Für den ATX wird sich eine Plus/Minus-Null-Bilanz ergeben, nach wie vor pendelt der Markt rund um den Jahresstartwert von 3420 Punkten. Wie zuletzt erwähnt, sieht es beim DAX nicht so harmlos aus, fast zweistellig im Minus im Q1. Und insgesamt? Ein Hauptpunkt sind neben dem Dauerthema "Handelskrieg" nun die führenden Tech-Werte der Welt. Während man beim Trump'schen Gedonner in beide...

