Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Etwas Feines zu RHI Magnesita habe ich im "Medianet" gelesen. Bei der Verleihung der "Transform Awards Europe 2018" in London wurde die Marke RHI Magnesita am Montag leich zweimal ausgezeichnet. In den Kategorien "Bestes Rebranding nach einem Merger" sowie in der Branchenkategorie "Beste visuelle Identität im Industriesektor" konnte RHI Magnesita die Jury überzeugen. Die "Transform Awards Europe" zeichnen seit acht Jahren Markenentwicklungs- und Rebranding-Projekte aus und würdigen herausragende Leistungen sowie Innovationen im Bereich Branding in ganz Europa. Übrigens: Erst kürzlich trafen sich über 60 "Culture Champions"...

Den vollständigen Artikel lesen ...