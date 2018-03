Der Assetmanager Fidelity startet einen neuen Multi-Asset-Fonds. Das Besondere am "Multi Asset Target Income 2024" sind eine geplante Ausschüttung von zwei Prozent p.a., eine marktneutrale Anlagestrategie und die feste Laufzeit von sechs Jahren.Zugegeben: Die berühmte Glaskugel besitzt niemand - und doch ist davon auszugehen, dass sich das Marktumfeld in absehbarer Zeit verändern wird. Zwar sind die Börsen in den vergangenen Jahren mit langfristigen Renditen von um die sieben Prozent hervorragend gelaufen, doch die typischen Schwankungen erfordern einiges an Nervenstärke. Geht man zudem von den aktuellen Bewertungen aus, könnten die realen Renditen (nicht nur) von US-Aktien auf Sicht von zehn Jahren deutlich nach unten korrigieren - oder sogar in den Bereich null tendieren. Auf der anderen Seite stellt der Anleihebereich mit Renditen von 0,5 Prozent p.a. für zehnjährige Bundesanleihen keine echte Alternative mehr dar. Erst im Januar vergangenen Jahres wurde das großangelegte Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) von monatlich 60 Milliarden Euro immerhin auf die Hälfte zurückgefahren. Und doch gerieten in Folge dieser Notenbankpolitik selbst die Renditen von High-Yield-Anleihen unter Druck, sodass diese kurzzeitig sogar niedrigere Erträge lieferten als europäische Aktien.

