München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wertloser Plunder oder wahre Schätze? In knapp zehn Jahren und mehr als 700 Sendungen von "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" haben die RTL II-Trödelexperten Mauro, Sükru und Otto allerlei Wertvolles aus Kellern, Dachböden oder Schuppen geholt. Dabei haben die Drei Trödel im Wert von bislang über eine Million Euro verkauft. Jetzt verlängert RTL II die erfolgreiche Marke "Der Trödeltrupp" gleich zweifach über den Bildschirm hinaus: Ab 3. April gehen die Trödelprofis mit einer Live-Show auf Tour, am 16. April erscheint das erste Buch zur Erfolgsserie.



RTL II baut die erfolgreiche Marke "Der Trödeltrupp" weiter aus. Nach beinahe einem Jahrzehnt erfolgreicher TV-Präsenz haben die RTL II-Trödelexperten unschätzbares Expertenwissen aufgebaut, das sie nun auf völlig neuen Wegen mit ihren zahlreichen Fans teilen. "Der Trödeltrupp LIVE TOUR 2018 - Aus alten Sachen Kohle machen!" Ab 3. April erobern Mauro Corradino, Sükrü Pehlivan und Otto Schulte die große Bühne. Es ist das erste Mal, dass RTL II eine Formatmarke auf diese Weise live erfahrbar macht. Die Show "Der Trödeltrupp LIVE TOUR 2018 - Aus alten Sachen Kohle machen!" ist in sechs Städten zu sehen.



Die drei Experten geben wertvolle Tipps und Tricks rund um die Themen Trödel, Flohmarkt und Feilschen. Mit amüsanten Challenges animieren die Verhandlungsprofis die Zuschauer zum Mitmachen. Die Drei berichten gewohnt humorvoll von ungewöhnlichen Schnäppchenjagden, kuriosen Auktionen, skurrilen Sammlern und den ausgebufften Geschäftstaktiken ihres langjährigen Arbeitsalltags. Wer hätte etwa geahnt, dass ein Türstopper mehr als eine Million Euro einbringen kann?



Das Publikum kann die Live-Show an folgenden Terminen erleben: Di 03.04.2018 Bielefeld - Stadthalle Mi 04.04.2018 Bremerhaven - Stadthalle Do 05.04.2018 Braunschweig - Stadthalle Di 10.04.2018 Siegen - Siegerlandhalle Mi 11.04.2018 Bochum - RuhrCongress Do 12.04.2018 Landshut - Sparkassen Arena



Eintrittskarten können unter rtl2.de/tickets und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.



"Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller - Ausmisten, Platz machen und noch Geld verdienen - das Buch zur Erfolgsserie"



In dem Buch "Ausmisten, Platz machen und auch noch Geld verdienen" geben die RTL II-Trödelprofis auf 192 Seiten zahlreiche Informationen, wie sich Trödel zu Geld machen lässt. Dazu verraten Sükrü, Otto und Mauro Verkaufstricks und Verhandlungstaktiken und geben Einblick in die Freundschaft, die die Drei seit Beginn der Dreharbeiten verbindet.



Das Buch erscheint im FinanzBuch Verlag, einem Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH.



RTL II hat bereits verschiedene andere Formate in das Medium Buch erweitert. So gibt es beispielsweise Bücher zu den Formaten "Die Kochprofis - Einsatz am Herd" und "Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben". Zuletzt erschien das zweite Buch zur Daily-Soap "Berlin - Tag & Nacht".



Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing und Kommunikation & CMCO RTL II: "Beliebte TV-Formate und ihre Protagonisten begeistern die Zuschauerinnen und Zuschauer auch über das Medium Fernsehen hinaus. Insbesondere Nutzwert-Themen bieten sich für die Verlängerung in andere Medien an. Die Bühnen-Show und das erste Buch zu 'Der Trödeltrupp' unterstreichen die Attraktivität dieses Erfolgsprogramms bei den Fans und den Stellenwert im Portfolio von RTL II."



Über die RTL II-Doku-Soap "Der Trödeltrupp":



Das Haus platzt aus allen Nähten? Keller und Dachboden sind zugestellt bis unter die Decke? Wenn das Zuhause einem Flohmarkt gleicht und wertvolle Erbstücke vom billigen Plunder nicht mehr zu unterscheiden sind, ist das Rettungskommando schon unterwegs: Die Experten der RTL II-Doku-Soap "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" misten kräftig aus! Mit flotten Tipps und Tricks zeigen Mauro, Sükrü und Otto, wie man mit einfachen Mitteln selbst wertlosen Plunder versilbert und sich reich trödeln kann. "Der Trödeltrupp" ist aktuell Sonntagnachmittag im Programm, Primetime-Folgen gab es Anfang des Jahres zu sehen. Das Format wird von Good Times Fernsehproduktions-GmbH produziert.



Über RTL II:



Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTL II. Der Münchener TV-Sender zeigt mit seinem Programm das Leben in all seinen Facetten. Das macht RTL II zum deutschsprachigen Reality-Sender Nr. 1. Die jungen TV-News setzen Trends, Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Darüber hinaus unterhält RTL II mit den besten Serien und Spielfilmen. RTL II spricht die Zuschauer auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.



Über El Cartel Media:



El Cartel Media ist der Vermarkter von RTL II. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgeräte hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTL II eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zudem bietet El Cartel Media der werbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Unternehmenskommunikation Susanne Raidt 089 - 64185 6902 susanne.raidt@rtl2.de info.rtl2.de blog,rtl2.de