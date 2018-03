Die Finanzindustrie ist oft gar nicht so anders als die Modebranche. Jede Saison wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Wie um die Jahrtausendwende auch sind es aktuell erneut Technologiewerte und Start-ups, die großen Reiz auf private und institutionelle Anleger ausüben. Seit ein paar Jahren setzen auch immer mehr Politiker, Akademiker und Journalisten Hoffnung in die jungen Unternehmensgründer. Start-ups befinden sich in einer Hausse, die an die Hochstimmung der Dotcom-Blase erinnert ...<

