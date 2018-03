De Raj Group AG: Wechsel im Vorstand DGAP-Ad-hoc: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Personalie De Raj Group AG: Wechsel im Vorstand 29.03.2018 / 13:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. De Raj Group AG: Wechsel im Vorstand Köln, 29. März 2018: Die De Raj Group AG, Köln, (ISIN: DE000A2GSWR1) gibt hiermit bekannt, dass das Mitglied des Vorstands, Herr Vaidyanathan Mulandram Nateshan, sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat. Als Ersatz für Herrn Nateshan hat der Aufsichtsrat Herrn Eelasegeran T Nadarajah als Interim-Manager zum Mitglied des Vorstands bestellt. Die Gesellschaft dankt Herrn Nateshan für seine Dienste und wünscht ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute. Weitere Informationen: De Raj Group AG Investor Relations Jörg Peters Tel.: +49 6171 919 24 40 eMail: joerg.peters@thederajgroup.com Emittent: De Raj Group AG Christophstr. 15-17 D-50670 Köln Telefon: +49 221 299 85 07 FAX: +49 221 299 85 08 eMail: joerg.peters@thederajgroup.com URL: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 Börsen: Wiener Börse, Standard Market Auction Deutsche Börse, XETRA und Open Market (Freiverkehr) Index: WBI Wiener Börse Index (All Share Index) Sprache: Deutsch 29.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: De Raj Group AG Christophstr. 15-17 50670 Köln Deutschland Telefon: +49 221 299 85 07 Fax: +49 221 299 85 08 Internet: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 WKN: A2GSWR Indizes: WBI Wiener Börse Index Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official Market) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 670441 29.03.2018 CET/CEST

