BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Arbeitgeber haben zum Start der neuen Regierung eine fünf Punkte umfassende "Offensive für Arbeit" gefordert. Zu den am Donnerstag in Berlin vorgelegten Kernforderungen der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zählt die Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung von derzeit 3 Prozent um 0,3 Prozentpunkte ab 1. Juli. Union und SPD haben diese Absicht bereits in ihrem Koalitionsvertrag formuliert, allerdings ohne ein Datum zu nennen.

Die BDA spricht sich außerdem erneut gegen die Abschaffung der Grundsicherung aus. Stattdessen brauche es Bürokratieabbau und weniger Verwaltungsaufwand im System. Langzeitarbeitslose müssten durch bessere Betreuung, Vermittlung, betriebsnahe Qualifizierung und mehr Ressourcen für die Eingliederung bessere Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt bekommen. Die Jobcenter müssten zudem einen Schwerpunkt auf Langzeitarbeitslose mit Kindern legen. "Es gilt, den Teufelskreis einer sich vererbenden Bedürftigkeit zu durchbrechen", erklärte die BDA.

Mehr Zuwanderung

Darüber hinaus sprechen sich die Arbeitgeber für eine Erleichterung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch mehr und bessere Kitas sowie Ganztagsschulen aus. Diese Ziele im Koalitionsvertrag seien richtig und müssten zügig umgesetzt werden.

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, fordern die Arbeitgeber "mehr Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften". Allerdings müsse die Anwendung des Zuwanderungsrechts in den Behörden deutlich besser werden. Auslandsvertretungen und Ausländerbehörden in Deutschland müssten IT-technisch und personell gezielt gestärkt und so gegenüber den Betrieben serviceorientierter und effektiver werden, fordert die BDA.

March 29, 2018

