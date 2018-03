Berlin (ots) - RTL Deutschlands Hit-Radio ist einer der größten Gewinner der aktuellen Media-Analyse, immer mehr Hörer schalten den Sender ein: RTL RADIO baut seine deutschlandweite Reichweite zum wiederholten Mal aus und gewinnt im Gesamtmarkt deutlich dazu: Mit einer Steigerung von acht Prozent erreicht RTL Deutschlands Hit-Radio im Gesamtmarkt nun 165.000 Hörer pro Durchschnittsstunde (Gesamt, 14+, DST, Mo-Fr, 6-18 Uhr). Noch größer ist der Zuwachs in der wichtigen, werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Hörer. Hier legt RTL Deutschlands Hit-Radio mit einem Reichweiten-Zuwachs von 20 Prozent zu (Gesamt, 14-49, DST, Mo-Fr, 6-18 Uhr). Deutschlandweit festigt der Sender seine starke Position über Kabel, Satellit, UKW, online und per Stream und zählt weiterhin zu den meistgehörten bundesweit ausgestrahlten Privatradios.



Frank Jaeger, Station Manager RTL Deutschlands Hit-Radio: "Wir freuen uns über den Zuspruch unserer Fans, Hörerinnen und Hörer und sind sehr glücklich darüber, dass wir einen solch signifikanten Zugewinn an Hörern verzeichnen können. Das beweist, dass der Formatwechsel vor drei Jahren die richtige Entscheidung war. Trotz des großen Wettbewerbs ist und bleibt RTL RADIO mit seiner über 60-jährigen Geschichte eines der meistgehörten, bundesweit ausgestrahlten Privatradios. Ein großes Dankeschön geht an das gesamte Team des RTL Radio Center sowie an die Kollegen in Luxemburg, die das Programm die das Programm deutschlandweit und regional in der Großregion so erfolgreich gestalten."



